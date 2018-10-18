В центре Никеля высадили голубые ели

Площадь Ленина в самом сердце приграничного поселка украсили шесть голубых елей. Посадка хвойных красавиц - часть проекта по реконструкции центральной городской площади, которая началась этим летом, сообщает Kn51.

Растения прибыли в отдаленный Никель из Санкт-Петербурга. Сейчас хвоя молодых елочек зеленая, поскольку за время перевозки в фуре деревья были на некоторое время лишены солнечного света. За голубизну ели отвечает налет на хвоинках, который образуется в процессе фотосинтеза, то есть при наличии света. Специалисты уверяют, что через несколько дней после посадки нежно-голубой цвет елочек восстановится.

Ремонт площади в самом разгаре. Финансирование проекта удалось получить благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас подрядчики работают в центральной зоне площади. Они уже демонтировали старые бетонные плиты и начали укладывать на этом участке тротуарную плитку. Будет отремонтирован постамент памятника В.И. Ленину и обновлена система освещения площади: на старых опорах установят более мощные светильники.

Как рассказал глава администрации городского поселения Никель Андрей Пономарев, эти работы планируется закончить до конца осени. На следующий год запланировано асфальтирование площади и благоустройство прилегающей территории, а также ремонт входной группы Дворца культуры «Восход».