В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области прошел День открытых дверей для студентов

В Мурманске на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области прошло профориентационное мероприятие. Около 20 студентов Мурманского индустриального колледжа пришли на День открытых дверей в учебный центр полиции.

Для начала начальник цикла учебных дисциплин центра профессиональной подготовки областного управления МВД России Константин Сушко рассказал ребятам о специальных средствах и оружии, которые применялись раньше сотрудниками милиции в оперативно-служебной деятельности. Также на выставке вооружения были представлены современные образцы радиостанций, спецсредств и оружия, а также бронежилетов, которые сегодня используются полицейскими. После небольшого экскурса в историю полиции ребята смогли подержать в руках оружие, примерить на себя каски и бронежилеты.

Чтобы ребята смогли на практике увидеть, как готовят будущих полицейских, преподаватель цикла по боевой и физической подготовке ЦПП УМВД области Денис Заика в тренажерном зале вместе с коллегами продемонстрировал несколько физических упражнений, которые обязательны для сотрудников полиции, а также предложил самым смелым ребятам выполнить один из элементов подготовки полицейских. Студенты без особого труда справились с предложенным заданием, провисев на турнике на вытянутых руках около минуты.

Особый интерес у студентов вызвали показательные выступления сотрудниц полиции - мастеров спорта международного класса по самбо, дзюдо и тэквондо. Титулованные спортсменки, чемпионки мира и Европы Марина Морозова и Ирина Ширяева проходят службу в подразделениях полиции в Мурманске и Североморске. Девушки рассказали об основных правилах при самозащите, показали приемы самообороны, в том числе задержание вооруженного «преступника».

В ходе экскурсии ребята интересовались условиями поступления на службу в полицию. Сотрудники учебного центра ответили на все вопросы, пригласив ребят после окончания учебного заведения на службу в органы правопорядка.

Завершилась экскурсия общим фото на память.