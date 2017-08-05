В центре села Кузрека у колодца состоялся сельский праздник Поморской козули, приносящей здоровье и удачу

Сегодня в селе Кузрека Терского района состоялся сельский праздник Поморской козули. Он прошел уже в восьмой раз и собрал около двух тысяч гостей, его посетили также представители региональной исполнительной власти. В этом году праздник посвящен Году экологии в России.

В центре села на поляне у колодца выступили десять народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и города Конаково Тверской области. Со сцены гостей и участников приветствовали руководители регионального комитета по культуре и искусству.

Традиционно состоялись многочисленные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника. Свои музыкальные приветствия гостям праздника подарили ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии - Чупинский яхтклуб, а также кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области.

Мастера из городов Мурманской области и Карелии, жители села Кузрека приняли участие в сельской ярмарке, где представили большой выбор народных поделок и сувениров.

Гости праздника отведали поморские угощения, познакомились с секретами поморского амбара, совершили прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний. В программу праздника вошли весёлое сельское дефиле, ледовое представление от «Снежной деревни» и конкурс огородных пугал.

Главным героем и центральным образом праздника, конечно, стала поморская козуля. «Козули» – фигурки из ржаного теста в образе зверушек и птичек – с давних пор являются не только оберегом Терского берега, но и подарком в знак пожелания благополучия и богатства. Сегодня в Кузреке каждый смог выбрать свою козулю, которая приносит здоровье и удачу, хранит семейный очаг.