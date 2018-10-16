В центре сюжета – книга

В Центральной детской библиотеке г. Полярный прошла, ставшая уже традиционной, осенняя «фото-сушка». Фотовыставка направлена на популяризацию библиотек. В этом году она прошла под названием «Книгомания».

Принять участие в рекламной акции чтения и книжных изданий мог каждый полярнинец – не зависимо от возраста и литературных предпочтений. Под цветными прищепками «парили», как лучшие фотокадры прошлых лет, так и новинки сезона от наших библиоманов.

В центре каждой композиции и сюжета, конечно же, читатель и книга. Кто-то запечатлел книжку, как главного героя и создал целую фото-историю. А кто-то выступил сам в роли главного персонажа, читающего в парке или в чердачной тиши. Некоторым удалось «заразить» интересом к печатным страничкам даже домашних любимцев, и те, охотно позировали, «рекламируя» журналы или сказочные издания.

В день события в библиотеке работал профессиональный фотограф, и желающие могли сфотографироваться в книжном фонде, который обычно закрыт для посетителей. Камерная атмосфера и таинство книг не требовали никаких дополнительных декораций, а получившиеся кадры стали достойным экспонатом он-лайн альбома библиотечного сайта.

Сфотографироваться можно было и самостоятельно, сделав фото-признание в любви к чтению, и поделиться кадрами в соцсетях.

До следующей сушки целый год. У книгоманов и начинающих читателей есть время для свежих фото-придумок и идей, а главное – время для прочтения новых книг и периодики.