В частной охранной организации выявлены нарушения должностным лицом трудовых прав сотрудников
Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения ООО «Частная охранная организация «Омега» трудового законодательства, в части своевременности выплаты работникам предприятия заработной платы.
В ходе проверки выявлены факты нарушения указанным должностным лицом трудовых прав граждан, в частности заработная плата двум работникам предприятия выплачена с нарушением установленных статьей 136 Трудового Кодекса РФ сроков.
Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в отношении директора ООО «Частная охранная организация «Омега» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административного дела, постановлением главного государственного инспектора труда в Мурманской области от 15.11.2019 виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.