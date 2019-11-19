В частной охранной организации выявлены нарушения должностным лицом трудовых прав сотрудников

Михаил Здравствуйте. Начали приходить счета от управляющей компании. Договор мы с ними не заключали. ЖЭК каким-то образом от нас отказался... Первое - должен ли я оплачивать их счёт с грамматическими ошибкам Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Александр С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во Комментарий к новости: Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм