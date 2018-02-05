В чемпионате по зимнему офицерскому троеборью первое место заняла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза»

В гарнизоне Гаджиево состоялся чемпионат Северного флота по зимнему офицерскому троеборью. В соревнованиях приняли участие 14 команд, представляющих соединения, объединения и воинские части Северного флота.

В соответствии со спортивной квалификацией участники чемпионата были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта.

Первая возрастная группа состязалась в стрельбе по мишени из пистолета Макарова выполнив норматив ПМ № 3, в лыжной гонке на 10 км . и плавании на 300 м .; вторая — в выполнении упражнения стрельб ПМ № 2, в лыжной гонке на 5 км . и плавании на 200 м .; третья — в выполнении упражнения стрельб ПМ № 1, в лыжной гонке на 3 км. и плавании на 100 м соответственно.

Соревнования проводились как в командном, так и личном первенстве.

18 спортсменов выполнили нормативы для присвоения спортивных разрядов по военно-спортивному многоборью (кандидат в мастера спорта — 3 человека, 1 разряд — 7 человек, 2 разряд — 2 человека, 3 разряд — 6 человек).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

В первой возрастной группе первое место заняла команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», во второй команда «Сигнал» центра материально-технического обеспечения Северного флота, в третьей команда подводных сил Северного флота «Тайфун», лучшим троеборцам в личном зачете вручены медали и грамоты. Победители первенства примут участие в чемпионате Военно-Морского Флота РФ по зимнему офицерскому троеборью.