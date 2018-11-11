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Мурманская область. Арктика11.11.18 10:10

В Чемпионате Северного флота по волейболу в течение недели состоятся 49 игр

В Североморске, в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт», вчера был торжественно открыт Чемпионат Северного флота по волейболу. В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, представители командования объединений и соединений Северного флота, волейболисты из пятнадцати команд.

В нынешнем Чемпионате Северного флота на волейбольных площадках в Североморске, Полярном, Гаджиево и Заполярном в течение недели состоятся 49 игр в двух дивизионах.

В первом дивизионе представлены объединения и соединения флотского подчинения. Впервые в соревнованиях примет участие сильнейшая команда города Североморска «Североморскводоканал».

Во втором дивизионе представлены соединения Северного флота и органы военного управления. Впервые принимают участие команды соединений и частей противолодочных кораблей КолФлРС, объединения ВВС и ПВО, армейского корпуса и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Победителям и призерам в каждом дивизионе будут вручены кубки и медали, а переходящий кубок Командующего Северным флотом по волейболу достанется лучшей команде наиболее сильного - первого дивизиона.

Североморские волейболисты являются сильнейшими в Мурманской области. Они всегда достойно выступают и на межрегиональных состязаниях. По результатам первенства России десяти североморским волейболистам присвоено звание кандидат в мастера спорта по волейболу. С 2012 года североморцы неизменно побеждают в соревнованиях на Кубок «Победы». В 2015 году они стали вице-чемпионами, а в 2017 году - чемпионами первенства России в первой лиги Северо-Западного федерального округа.

 

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