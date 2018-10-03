В честь 102-летия Мурманска чествуем лучших из лучших

Мурманск готовится встретить свой 102 день рождения. По доброй традиции именно в эти праздничные дни чествуют горожан, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также отличившихся в науке, культуре и спорте представителей молодёжи.

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования Тамара Прямикова, и депутаты Совета депутатов города Мурманска наградили лучших из лучших.

– Приятно осознавать, что с каждым годом список участников и людей, которые вносят свой значимый вклад в жизнь Мурманска, становится больше, – обратился к собравшимся Андрей Сысоев. – Я горжусь, что в нашем городе много талантливых и радеющих за свое дело жителей, что я работаю в этом городе и живу вместе с такими людьми.

Премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» были удостоены 10 работников культуры.

Стипендиями главы муниципального образования город Мурманск поощрены 34 представителя образовательных организаций заполярной столицы.

– В преддверии дня города – нашего общего праздника – мы традиционно награждаем отличившихся мурманчан в разных сферах, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Ведь этих результатов мы достигли благодаря совместным усилиям.

В рамках торжественной церемонии были подведены итоги ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город». Из почти 200 работ жюри с трудом определило победителя – такими яркими и интересными были рисунки, поступившие на конкурс.

– Этот конкурс особо выделяется среди остальных, ведь нет ничего более искреннего, чем детский рисунок, – отметила Тамара Прямикова. – Мы гордимся теми работами, которые представлены на конкурс, и уверены, что юные художники будут совершенствоваться и развивать свой талант.