В честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров, положившей начало освоения края, заслуги северян в развитии Мурманской области отметят специальным памятным знаком

Глава региона Андрей Чибис поддержал инициативу знаменитого путешественника, исследователя, художника Фёдора Конюхова об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров. По задумке исследователя, в год юбилея экспедиции, результаты которой во многом заложили основы для освоения Кольского Заполярья и русской Арктики, важно отметить вклад тружеников, учёных, промышленников региона в его развитие.

«По сути именно тогда был дан старт системному освоению Арктики. С тех пор множество людей приехали сюда, чтобы жить, работать, добывать богатства этой земли. Их жизнь и работа достойны уважения. Я предлагаю выпустить знак в честь 125-летия экспедиции Витте и наградить этим знаком тех, кто внес свой вклад в освоение русской Арктики», – отметил Фёдор Конюхов.

Андрей Чибис подчеркнул, что искренне гордится людьми, которые живут и трудятся в Мурманской области, и считает очень важным отметить по достоинству тех, кто своим каждодневным трудом прославляет регион, укрепляет его безопасность, развивает экономику и промышленность, заботится о жителях региона.

«Огромное Вам спасибо за это предложение. Замечательный и очень символический повод, чтобы отметить тех, кто вложил все свои силы в развитие и процветание Мурманской области», – сказал Андрей чибис.

Андрей Чибис и Фёдор Конюхов договорились, что первое награждение памятным знаком состоится по возвращению путешественника из экспедиции 11 августа. Планируется, что в мероприятии примут участие знаменитые полярники Артур Чилингаров и Виктор Боярский.

Встреча врио губернатора и легендарного путешественника состоялась на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Фёдор Конюхов станет специальным гостем экспедиции крупнейшего в мире атомохода на Северный полюс. Отправление ледокола состоится уже сегодня вечером. В эту навигацию это пятый и последний рейс атомохода на Северный полюс.

Участники экспедиции достигнут Вершины планеты, а также пройдут водами Арктики к самой северной точке России – легендарному архипелагу Земля Франца-Иосифа. Маршрут круиза начинается в Мурманске. Экспедиция на Северный полюс по праву считается уникальной. Участники круиза смогут на экспедиционных лодках высадиться на живописные берега, осмотреть Арктику с высоты птичьего полёта с борта вертолёта.