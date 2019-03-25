В честь 5-летия комплекса ГТО в Мурманске торжественно вручались знаки «Готов к труду и обороне»

24 марта в нашей стране отмечалось 5-летие со дня подписания Президентом РФ указа «О Всероссийском физкультурно–спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в рамках которого в областном спорткомитете состоялось торжественное вручение знаков отличия ГТО.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна и серебряный призер Олимпийских игр, посол ГТО в Мурманской области Круглова Лариса Николаевна поприветствовали участников церемонии и после поздравительных и напутственных слов под громкие аплодисменты зала вручили золотые знаки отличия 23 представителям всех возрастных ступеней комплекса ГТО.