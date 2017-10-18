В честь 90-летия Кандалакшского района открылась выставка

16 октября состоялось открытие выставки «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография», посвященной 90-летию Кандалакшского района.



Организована выставка музеем истории города Кандалакша и муниципальным архивом Кандалакшского района при поддержке администрации района. В церемонии открытия приняли участие глава администрации района Андрей Иванов, глава администрации г.п. Кандалакша Владимир Задворных и председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин.



Первую экскурсию по выставке для присутствующих на открытии гостей провели сотрудники музея истории Кандалакши.



Основную часть экспозиции составили архивные документы, отражающие историю образования Кандалакшского района из фондов Кандалакшского муниципального архива, Государственного архива Мурманской области в городе Кировске, Центрального государственного архива Республики Карелия, ведомственных архивов организаций и предприятий района.



Демонстрируемые документы и экспонаты рассказывают о начале активного освоения природных ресурсов на территории района, о зарождении местных отраслей промышленности и хозяйства, о национальном многообразии и самобытности населения муниципальных образований района. Тематические разделы выставки характеризуют развитие пионерского движения, образования, железнодорожной отрасли. Чувство гордости за исторические свершения своих предков вызывают разделы выставки, посвященные почетным гражданам района, ветеранам педагогического труда.



90 лет в жизни района – срок небольшой, но обстоятельства, реалии и события минувших дней нынешнему поколению могут быть незнакомы. Человеческая память не в силах сохранить все подробности, но информация, запечатленная на бумаге, позволяет обратиться к событиям минувших дней: архивные документы, бережно собранные и сохраненные, дают возможность заглянуть, пусть и в не далекое, но прошлое.