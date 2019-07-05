В честь Дениса Опарина, погибшего подводника, планируют назвать школу, в которой он учился

Имя погибшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море капитана первого ранга Дениса Опарина присвоят школе в Мурманской области, где он учился. Об этом сообщила вчера ТАСС и.о. директор школы Наталья Крапива. «В будущем мы присвоим имя Дениса Опарина школе», - сказала собеседница агентству.

По её словам, музейный уголок посвящён гибели подлодки С 80. «И там разместим информацию о Денисе», - сказала руководитель школы.

Денис Опарин родился в Казахстане. Как рассказали в единственной школе области, где он учился, у них он был в 10-ом и 11-ом классах, затем поступил в военный вуз в Петербурге. Он - потомственный военный. Его отец, Герой РФ Александр Опарин, также подводник, конструктор-испытатель. Мать Зинаида Опарина была в Оленьей губе главврачом амбулатории, муниципальным депутатом.

Как рассказала ТАСС Светлана Смирнова, одноклассница Дениса, будущий подводник в школе был весёлым и общительным, активно участвовал в общественной жизни, занимался спортом. «Он учился отлично, всего одна четверка была. И всегда говорил, что планирует стать военным», - рассказала она.

По данным Минобороны, Денис Опарин награжден орденом Мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», медалью Ушакова.