В честь Дня Северного флота в Североморске прошли праздничные мероприятия

В главной базе Северного флота городе Североморске прошли праздничные мероприятия, посвященные 284-й годовщине со дня образования Краснознаменного Северного флота.

Праздничные мероприятия начались со строевой прогулки войск Североморского гарнизона. В ней приняли участие парадные расчёты, знамённые группы объединения военно-воздушных войск и противовоздушной обороны, соединений ракетных и противолодочных кораблей, воинских частей материально-технического обеспечения СФ. Под аккомпанемент оркестра штаба Северного флота военнослужащие в составе колонны с Боевым знаменем прошли от Североморского дома офицеров до Приморской площади.

Затем на площади Сафонова для жителей и гостей флотской столицы состоялось дефиле и концертное выступление оркестра штаба Северного флота.

Северный флот свою историю ведёт от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом Главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником - 1 июня.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав современного Северного флота входят разновидовые объединения - подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны – такие как флагман ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил.