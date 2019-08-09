В четвертый раз состоится международный фестиваль «Табуретка»

В этом году фестиваль проходит под памятной для Мурманской области датой – 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. И ей уделят особое внимание на Фестивале. Будет организована специальная фотовыставка, сформированная из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят уникальные снимки времен Великой Отечественной войны. На них очевидцы, военные фотографы, запечатлели не только боевые действия, но и быт солдат и командующих, панорамы разрушенных поселков, детали военных укреплений. К каждому экспонату прилагается историческая справка.

Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет историческая лекция Михаила Орешеты – писателя, военного историка, краеведа-поисковика, путешественника, почётного жителя Мурманска. С 1975 года он исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Подвиги и загадки десятого сталинского удара, личные открытия самого Михаила Григорьевича – погрузиться в историю можно будет прямо на фестивале.

Также гостей ждут уже полюбившиеся за годы проведения Фестиваля и совершенно новые литературные активности – Парад литературных героев, Живые шахматы у Белой Королевы, битва колобков, чаепитие Алисы и многие другие. А с самой высокой табуретки мира прозвучат стихи норвежской поэтессы Лене Вестерос и российских поэтов. В 18.00 в Городском центре культуры начнется творческая встреча с легендарной «кавказской пленницей», покорившей миллионы зрителей – актрисой Натальей Варлей. У гостей Фестиваля будет возможность познакомиться с ее литературным творчеством, задать вопросы, услышать истории о жизни известной артистки от первого лица и получить автограф.

«За четыре года фестиваль стал гораздо масштабнее и продолжает расширять границы, – рассказывает директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников. – Мы очень рады, что на «Табуретке» объединяются разные культуры, разные народы. На Фестивале традиционно присутствуют представители саамов. В этом году выступает норвежская поэтесса – это здорово, ведь Норвегия совсем рядом, а культура стирает все границы. И, конечно, самое главное – что это большой праздник для жителей Кольского полуострова».

Табуретка – это символ первой сцены в жизни человека, именно так считает жительница Мончегорска Оксана Китаева. В 2015 году ее замысел поставить памятник табуретке в Городском парке им. С. Бровцева был осуществлен благодаря победе в конкурсе «Литературный след». С тех пор трехметровая табуретка работы известного художника Сергея Чернова собирает вокруг себя не только детей и ностальгирующих взрослых, но и профессиональных поэтов, актеров, литераторов и людей всевозможных творческих профессий.

Сегодня Международный фестиваль «Табуретка» – это массовый праздник творчества и культуры. На своих площадках он собирает представителей всех видов искусств, в том числе художников, кулинаров, шахматистов и, конечно, литераторов из разных городов России и других стран. В юбилейный год важнейшей даты в военной истории Заполярья Фестиваль также станет пространством живой памяти о героическом подвиге участников Петсамо-Киркенесской операции.

IV Международный фестиваль «Табуретка» состоится 24 августа с 12.00. Вход – бесплатный. Для посетителей организованы бесплатные автобусы из Мурманска и Кировска в Мончегорск, до Центральногогородского парка им. С. Бровцева.