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Мурманская область. Арктика07.12.17 16:16

В число вице-президентов Союза городов Заполярья и Крайнего Севера вошли Алексей Веллер и Андрей Сысоев

В Москве состоялся XXXVII съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Во встрече приняли участие представители из 37 городов и районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, а также ветераны Союза.

Программа съезда включала обсуждение таких важных для северян вопросов, как «Экологические проблемы поселений Заполярья, Крайнего Севера и приравненных территорий: развитие инженерной и социальной инфраструктуры; проектирование и строительство водоочистных сооружений для городов и малых населенных пунктов; переработка твердых коммунальных отходов», «О проблемах сноса аварийного жилья и переселения из аварийного жилья в условиях Крайнего Севера». Доклады готовились администрациями Мурманска, Якутска, Братска, Северо-Байкальского района, Сыктывкара с учетом материалов, поступивших из большинства городов и районов, входящих в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера.

Внимательное отношение к жизни граждан в условиях Крайнего Севера и учитывание его специфики в законодательных актах и в решениях Правительства РФ и ее субъектов — одна из важных задач съезда. Поэтому Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера были внесены конкретные предложения в адрес правительства РФ и северных субъектов, соответствующих министерств и законодателей.

На XXXVII съезде состоялись выборы руководителей организации. Президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера вновь избран Игорь Шпектор. В число вице-президентов Союза вошли депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Веллер и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Также в рамках встречи участниками координировалась деятельность муниципальных образований по вопросам спорта, здравоохранения и культуры.

В этом году Союзу городов Заполярья и Крайнего Севера исполнилось 25 лет. Организация была создана по инициативе Инты и Воркуты. Четверть века существования ассоциации доказали значимость и необходимость совместной работы муниципальных образований для улучшения жизни северян.

 

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