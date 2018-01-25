В декабре рекорды по росту цен установили огурцы, помидоры и проезд в плацкартном вагоне

В декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы и помидоры (на 39,2%), виноград (на 7,9), морковь (на 7,0), картофель (на 6,0), свежую белокочанную капусту (на 3,9), лимоны (на 3,4), репчатый лук (на 2,6), столовую свёклу (на 2,5), груши (на 2,2), яблоки (на 1,8%). При этом подешевели апельсины (на 5,3%), сухофрукты (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, в последний месяц 2017 года возросли цены на куриные яйца (на 5,5%), рыбу и морепродукты (на 2,3), рыбные консервы в томатном соусе (на 1,3), мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания (на 1,2%). Снижение цен наблюдалось на сахарный песок (на 3,1%), мясокопчёности (на 1,6), солёную сельдь (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 2,1%), моторное топливо (на 1,6), домашняя обувь (на 1,5), табачные изделия (на 1,1%).

Снизились цены на персональные компьютеры (в среднем на 0,8%).

По группам услуг отмечено снижение стоимости проезда в купейных вагонах фирменного и нефирменного поездов дальнего следования (соответственно на 10,2% и 8,3%), стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда, напротив, увеличилась (на 12,5%).

Снизилась плата за пользование потребительским кредитом (на 1,5%), стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,2%).