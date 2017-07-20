В деле о крушении СПБУ «Кольская» стоит ещё многоточие

Мурманский областной суд в августе рассмотрит апелляцию на приговор по уголовному делу о крушении самоподъёмной плавучей буровой установки «Кольская» (СПБУ, судовладелец ОАО «Арктикморнефтегазразведка», АМНГР) в Охотском море в декабре 2011 года. По данным материалов судебной картотеки, дело поступило в облсуд во вторник, судебное заседание назначено на 16 августа.

Ранее родственники погибших членов экипажа СПБУ «Кольская» заявили, что подали 14 апелляционных жалоб на решение Первомайского районного суда Мурманска.

Напомним, 3 мая Первомайский районный суд приговорил бывшего заместителя генерального директора АМНГР Бориса Лихвана и бывшего исполняющего обязанности главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения каждого с лишением права в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с морским и иным водным транспортом. Они признаны виновными по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Буровая платформа «Кольская», на которой находились 67 человек, затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Спасти удалось 14 человек. Среди погибших моряков 36 из Мурманской области. Найти и опознать удалось тела 17 человек, восемь из которых похоронены на Мурманском городском кладбище, девять – в родных городах.

В ходе судебного разбирательства по заявлениям потерпевших было возбуждено уголовное дело о фальсификациях. Обвинение по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) было предъявлено бывшему следователю по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) СКР Виталию Фердеру.