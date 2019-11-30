В день 40-летия Ковдорского района северянам сообщили, что будут выделены средства на переселение жителей Риколатвы и Куропты

Ковдорский район вчера отпраздновал 40-летие со дня образования. В день юбилея в Ковдоре высадился внушительный десант представителей региональной власти и руководителей соседних муниципалитетов во главе с губернатором Мурманской области, который провёл в Ковдоре выездное заседание областного правительства, познакомился с учениками и педагогами Детской школы искусств, вручил главе района Сергею Сомову ключи от нового школьного автобуса, стал гостем торжественного собрания бойцов Кандалакшского пожарно-спасательного гарнизона и поздравил ковдорчан со знаменательной датой со сцены городского Дворца культуры.

В рамках выездного заседания правительства глава области сообщил ряд приятных для муниципалитета новостей. Так, уже в декабре муниципальные образования Мурманской области получат 36 новых автомобилей скорой помощи, и три из них поступят в Ковдорский район. Кроме того, район получит дополнительные 9 млн рублей на приобретение коммунальной техники для уборки улиц. Будут выделены средства на переселение жителей Риколатвы и Куропты, а также на ремонт здания районной администрации в Ковдоре.

Напомним, как отдельная административно-территориальная единица район появился на карте Мурманской области 29 ноября 1979 года.