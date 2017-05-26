Мурманская область. Арктика26.05.17 08:22
В день 79-й годовщины со дня образования Мурманской области перекроют движение на ул.Пушкинской
Сегодня в Мурманске в связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине со дня образования Мурманской области будет перекрыто движение всех видов транспорта, запрещена парковка и стоянка, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, с 00 до 20 часов 26 мая: по ул. Пушкинской; по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 622 человека
-Скоро в эфире10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Заколдованный участок». Художественный сериал, 8 серия (16+)12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРаскатали губу россияне, мечтая о «нормальной жизни»В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года-PRO ВалютуКурс евро вырос на 9 копеек, доллара снизился на 20 копеекРубль растёт благодаря возобновлению роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференцияВ Мурманске проходит II региональная инвестиционная энергетическая конференция-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 маяПаводковые воды отступили от котельной «Северная»-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг