В день 79-й годовщины со дня образования Мурманской области перекроют движение на ул.Пушкинской

Сегодня в Мурманске в связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине со дня образования Мурманской области будет перекрыто движение всех видов транспорта, запрещена парковка и стоянка, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, с 00 до 20 часов 26 мая: по ул. Пушкинской; по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской.