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Мурманская область. Арктика28.05.18 12:36

В день 80-летия Мурманской области 80 региональных госслужащих написали первый краеведческий диктант

Сегодня, в 80-ю годовщину образования Мурманской области, на площадке Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки состоялся первый краеведческий диктант для гражданских служащих Мурманской области. Эта работа проводится в рамках реализации концепции непрерывного профессионального развития гражданских служащих региона. В диктанте приняли участие около 80 человек.

Приветствуя участников мероприятия, первый заместитель министра образования и науки Ирина Ковшира отметила, что историю родного края должен знать каждый житель Мурманской области, а для государственных служащих это один их элементов компетентности и профессионализма.

Учёный-историк, профессор Алексей Воронин подчеркнул, что не стоит расценивать краеведческий диктант как проверку знаний вроде экзамена. Диктант должен стимулировать его участников на то, чтобы узнать больше о родном крае, глубже понять его историю.

В подготовке вопросов для краеведческого диктанта принимали участие специалисты Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского арктического государственного университета, представители Мурманского отделения Российского исторического общества.

Участники диктанта ответили на 25 вопросов разной степени сложности. Например, нужно было выделить из длинного списка имена дважды Героев Советского Союза, воевавших в Заполярье, или определить, как в наши дни называются Ваенга, Хибиногорск и Александровск, указать, кто руководил Мурманской областью в годы Великой Отечественной войны.

Вопросы разной сложности оценивались разным количеством баллов, поэтому результаты будут подсчитаны позднее.

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