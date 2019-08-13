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Мурманская область. Арктика13.08.19 11:05

В День физкультурника в АО «ММТП» провели XXIX летнюю Спартакиаду

В минувшую субботу, 10 августа,  состоялась XXIX летняя Спартакиада АО «ММТП». Её проведение совпало с празднованием Дня физкультурника. Соревнования прошли на турбазе «Теремок» и собрали около 300 участников и гостей. В соревнованиях участвовали как сами портовики, так и команды организаций-партнеров: Оленегорского ГОКа (АО «Олкон»), ООО «Губернский лекарь», АО «РЖД», АО «Медэкспресс», Кандалакшского морского торгового порта, ООО «Мурманский балкерный терминал», АО «ЕвроХим», а также сборная ветеранов АО «ММТП».

Любителям спорта и приверженцам здорового образа жизни предлагалось проявить себя в соревнованиях по гребле, стрельбе из арбалета и пневматической винтовки, в настольном теннисе, армрестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната и прохождении туристической полосы, а также в турнирах по мини-футболу и саамскому футболу.

«Спасибо всем за то, что вы приехали на соревнования и поддерживаете важную для Мурманского морского торгового порта традицию!» - приветствовал собравшихся генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько на открытии спортивного праздника.

Северная погода, которая была требовательна к северянам чуть ли не всё минувшее лето, а на протяжении последней недели и вовсе испытывала холодными серыми днями, также поддержала Спартакиаду – в момент открытия вышло солнце и весь день радовало спортсменов.

Итоговые протоколы соревнований зафиксировали следующие результаты:

мини-футбол

1 место – АО «ММТП» - Федоров Илья, Масько Александр, Шеркунов Максим, Добрица Артём, Рогов Семён, Медведев Андрей;

2 место – ОАО «РЖД» -  Лапин Александр, Пашенцев Александр, Дигтярев Дмитрий, Кокорин Елизар, Жмурин Виталий (лучший игрок), Явтушенко Александр;

3 место АО «Олкон-1» - Махонин Дмитрий, Пантилеев Александр, Дубовой Николай, Дмитриев Сергей, Харламов Алексей, Хорев Александр;

саамский футбол:

1 место - команда «Луоми» (АО «Олкон») - Найдина Ирина, Багрова Александра (лучший игрок), Кузнецова Ольга, Бутакова Екатерина, Каталевская Наталья;

2 место - команда «Звёздочки» (АО «ММТП») - Фатыхова Оксана, Яровенко Евгений, Рудакова Светлана, Иванова Ирина, Еремеева Валентина;

3 место: Команда «Железные леди» (ОАО «РЖД»): Великанова Елизавета, Абросимова Ирина, Вершинина Екатерина, Лыкова Екатерина, Вершинина Наталья;

настольный теннис (женщины)

1 место - Вершинина Наталья (ОАО «РЖД»), 2 место - Комарова Наталья (АО «ММТП»), 3 место - Кузнецова Ольга (АО «Олкон»);

настольный теннис (мужчины)

1 место - Иванов Максим (ОАО «РЖД»), 2 место - Морозов Владислав (АО «Олкон»), 3 место - Мельничихин Владимир (АО «ММТП»)

гиревой спорт

1 место - Меликов Мадрид (АО «Олкон»), 2 место - Кичигин Сергей (ООО «Мурманский балкерный терминал»), 3 место - Моршнев Алексей (Кандалакшский морской торговый порт);

армрестлинг (до 75 кг)

1 место - Семикин Андрей (АО «Олкон»), 2 место - Порваткин Александр (АО «ММТП»), 3 место - Безродный Виктор (АО «ММТП»);

армрестлинг (свыше 90 кг)

1 место - Меликов Мадрид (АО «Олкон»), 2 место Федюнин Алексей (АО «Олкон»), 3 место - Медынцев Константин (АО «Олкон»);

Гребля (женщины): 1 место - Герасимчук Татьяна (АО «ММТП»), 2 место - Сизова Ольга (ООО «Мурманский балкерный терминал»), 3 место - Попова Дарья (Кандалакшский морской торговый порт);

гребля (мужчины)

1 место - Ковальчук Михаил (ООО «Мурманский балкерный терминал»), 2 место - Сафонов Денис (АО «ММТП»), 3 место - Сенников Иван (Кандалакшский морской торговый порт);

стрельба из пневматической винтовки

1 место - Крутиков Вячеслав (АО «ММТП»), 2 место - Калугин Феликс (ОАО «РЖД»), 3 место - Ивлев Александр (АО «Олкон»);

стрельба из арбалета

1 место - Королёва Кристина (Кандалакшский морской торговый порт), 2 место - Маркин Сергей (АО «ММТП»), 3 место - Ерёмина Юлия (АО «ММТП»);

прыжки на скакалке:

1 место - АО «Олкон»: Кузнецова Ольга, Бутакова Екатерина, Багрова Александра, Каталевская Наталья, Барышникова Елена;

2 место - ОАО «РЖД»: Великанова Елизавета, Абросимова Татьяна, Вершинина Екатерина, Лыкова Екатерина, Вершинина Наталья;

3 место – «Звёздочки» (АО «ММТП»): Фатыхова Оксана, Оралова Ольга, Иванова Ирина, Рудакова Светлана, Еремеева Валентина;

туристическая полоса

1 место - Кандалакшский морской торговый порт: Моргинев Алексей, Королёв Антон, Витин Сергей, Аскеров Роман;

2 место – «Спартаки» (СУЭК): Юдин Артур, Алиев Руслан, Безродный Виктор, Порваткин Александр;

3 место - ОАО «РЖД» - 2: Букинич Павел, Марков Константин, Ларионова Юлия, Абросимова Ирина;

перетягивание каната

1 место - АО «Олкон» - Меликов Мадрид, Медынцев Константин, Федюнин Алексей, Коваленко Сергей;

2 место – АО «ЕвроХим» - Кушнир Юрий, Ковальчук Михаил, Кичигин Сергей, Шорохов Александр, Есин Алексей;

3 место - Управление (АО «ММТП») - Дегтярев Алексей, Власов Евгений, Власов Виталий, Золотарев Леонид, Сафонов Денис.

Победили и призеры Спартакиады были отмечены кубками, медалями и грамотами. Но без наград не ушел никто, потому что для всех участников была организована бесплатная лотерея.

«Поздравляю всех победителей, призеров и участников Спартакиады! Было круто! И уже сейчас приглашаю на следующую!» - сказал на торжественной церемонии генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Уже 8 сентября на турбазе «Теремок» состоится традиционная детская спартакиада АО «ММТП». Мурманские портовики говорят: «Добро пожаловать!»

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