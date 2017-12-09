В День героев Отечества 105 школьников из гарнизонов Северного флота вступят в Юнармию на борту флагмана ВМФ России

9 декабря, в День героев Отечества, на флагмане ВМФ России - тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» под руководством командующего объединением вице-адмирала Николая Евменова состоится церемония приёма в юнармейцы 105 школьников из гарнизонов флота. Больше половины из них - 57 человек - учатся в Мурманске, остальные – в Северомроске, Полярном, Видяево и Оленегорске.

Атрибуты участников молодёжного патриотического движения Юнармия - значки со стилистическим изображением орла - ребятам вручат Герои Российской Федерации полковник Игорь Матковский и капитан 1 ранга Алексей Дмитров, а также заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков и командир соединения ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков. Планируется участие ветеранов Северного флота вице-адмиралов в отставке Алексея Максимчука и Юрия Бояркина.

Сегодня численность юнармейского движения в регионах, где дислоцируются силы и войска Северного флота, составляет более 4000 человек. Больше всего – 1619 юнармейцев находится в Мурманской области. В регионе действуют 72 отряда. Немногим меньше в Республике Коми – 63 юнармейских отряда, в которых состоят 1545 школьников. В Архангельской области и Ненецком автономном округе числятся 25 отрядов и 1300 юнармейцев.

Во время проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Таймыре на борту боевых кораблей арктической группировки были приняты в Юнармию 160 школьников, сообщает пресс-служба Северного флота.