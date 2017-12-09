В День Героев Отечества 105 школьников Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и Оленегорска вступили в ряды юнармейцев

Торжественная церемония состоялась на флагмане Военно-Морского Флота (ВМФ) России - тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Мурманске.

Торжественную клятву юнармейцев принимали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, заместитель командующего СФ по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков, заместитель объединения ВВС и ПВО СФ генерал-майор Юрий Попов, командир соединения ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков, Герои Российской Федерации полковник Игорь Матковский и капитан 1 ранга Алексей Дмитров. Они вручили школьникам значки с символикой Юнармии.

Командующий СФ пожелал молодым людям побед в учёбе и спорте, знать и любить историю своей страны и быть настоящими патриотами.

После окончания митинга и фотографирования для юнармейцев была организована экскурсия по тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», на котором полтора года назад в День ВМФ России прошла первая церемония приёма школьников в Юнармию на Северном флоте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня численность юнармейского движения в регионах, где дислоцируются силы и войска СФ, приближается к 4,5 тыс. человек. На территории Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа действуют 160 юнармейских отрядов. Также СФ поддерживает юнармейское движение на Таймыре. Во время проведения военно-технического форума «Армия-2017» в порту Дудинка на борту боевых кораблей арктической группировки были приняты в Юнармию 160 школьников.