Правительство РФ уточнило место Мурманской области по темпам развития и увеличило сумму гранта до 555,9 млн рублейВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.12.17 07:27

В День Конституции России губернатор Марина Ковтун вручила землякам высокие государственные и региональные награды

Вчера  в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. С государственным праздником земляков поздравила губернатор Марина Ковтун.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметила, что принятый всенародным голосованием почти четверть века назад основной Закон нашей Родины был и остаётся крепким фундаментом нашей жизни, сводом прав и обязанностей.

Как подчеркнула губернатор, нас объединяет ответственность за свою Родину, за её настоящее и будущее. Военные, горняки, металлурги, рыбаки, энергетики, пограничники, капитаны атомных ледоколов – это все люди, которые живут по соседству и творят великие дела. Сегодня будущее России совершенно немыслимо без Арктики, и жители Мурманской области – участники этого нового этапа в жизни нашей страны, от которых очень многое зависит.

«Когда государство на наших глазах обретает мощь, когда наш президент – мировой лидер, равных которому сегодня нет, – сердце переполняется гордостью, и нам есть чем гордиться», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона вручила землякам государственные и региональные награды.

Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артистке (кукловоду) Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной. Почётного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» удостоена ведущий научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН Бася Гуревич.

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» вручен заведующему травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Павлу Преснову. Званием «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» отмечены заслуги директора Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Олега Минина. Звание «Почётный работник культуры Мурманской области» получила преподаватель детской театральной школы города Мурманска Наталья Пилипенко. Звания «Почётный работник образования Мурманской области» удостоен руководитель физического воспитания Мурманского индустриального колледжа Сергей Вовк.

Почетной грамотой Мурманской области награждены: начальник управления бухгалтерского, налогового и ревизионного контроля, финансово-экономического планирования – главный бухгалтер Мурманского областного союза потребительских обществ Валентина Арзамасская, тракторист сельскохозяйственного предприятия (племенной репродуктор) «Тулома» Вячеслав Кривицкий, генеральный директор Союза «Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области» Олег Куля, председатель Правления Мурманского областного союза потребительских обществ Светлана Лыкова, помощник депутата Мурманской областной Думы Нина Мозжухина, водитель сельскохозяйственного предприятия (племенной репродуктор) «Тулома» Сергей Панков, председатель Совета Мурманского областного союза потребительских обществ Людмила Хаматова, учитель физической культуры основной общеобразовательной школы № 269 ЗАТО Александровск Марина Локатырь, старший мастер Мончегорских тепловых сетей Лев Петухов, художник-бутафор Мурманского областного театра кукол Надежда Дерёва, балетмейстер 1 категории заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Наталья Русакова.

Премию Мурманской области получили: главный библиограф отдела Центра общественного доступа к государственной и социально значимой информации Мурманской областной универсальной научной библиотеки Юлия Мосеева и заведующая отделом народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Татьяна Рыжова.

За мужество и героизм, проявленные при спасении детей в сложных и опасных для жизни условиях, Благодарность губернатора Мурманской области вручена оператору по обеспечению деятельности отделения почтовой связи Умба-3 Апатитского почтамта УФПС Мурманской области – филиала «Почты России» Светлане Абрамовой.

Также губернатор Марина Ковтун вручила удостоверения мировому судье судебного участка № 1 Печенгского судебного района Нине Кочешевой и мировому судье судебного участка Полярнозоринского судебного района Татьяне Филиной.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 487 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Котляренко Борис.Бывший КДП.
12.12.17 22:59
50 лет жду открытия рыбного рынка в Мурманске.Для этого необходимо прибрежным жителям,как принято во всём мире, свободно добывать морепродукты.В том числе и крабов,как враждебный обитателям Баренцева
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.12:00«Дом на Озерной». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуКурс евро снизился на 50 копеек, доллара – почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика