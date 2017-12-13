В День Конституции России губернатор Марина Ковтун вручила землякам высокие государственные и региональные награды

Вчера в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. С государственным праздником земляков поздравила губернатор Марина Ковтун.

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметила, что принятый всенародным голосованием почти четверть века назад основной Закон нашей Родины был и остаётся крепким фундаментом нашей жизни, сводом прав и обязанностей.

Как подчеркнула губернатор, нас объединяет ответственность за свою Родину, за её настоящее и будущее. Военные, горняки, металлурги, рыбаки, энергетики, пограничники, капитаны атомных ледоколов – это все люди, которые живут по соседству и творят великие дела. Сегодня будущее России совершенно немыслимо без Арктики, и жители Мурманской области – участники этого нового этапа в жизни нашей страны, от которых очень многое зависит.

«Когда государство на наших глазах обретает мощь, когда наш президент – мировой лидер, равных которому сегодня нет, – сердце переполняется гордостью, и нам есть чем гордиться», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона вручила землякам государственные и региональные награды.

Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артистке (кукловоду) Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной. Почётного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» удостоена ведущий научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН Бася Гуревич.

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» вручен заведующему травматолого-ортопедическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Павлу Преснову. Званием «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» отмечены заслуги директора Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Олега Минина. Звание «Почётный работник культуры Мурманской области» получила преподаватель детской театральной школы города Мурманска Наталья Пилипенко. Звания «Почётный работник образования Мурманской области» удостоен руководитель физического воспитания Мурманского индустриального колледжа Сергей Вовк.

Почетной грамотой Мурманской области награждены: начальник управления бухгалтерского, налогового и ревизионного контроля, финансово-экономического планирования – главный бухгалтер Мурманского областного союза потребительских обществ Валентина Арзамасская, тракторист сельскохозяйственного предприятия (племенной репродуктор) «Тулома» Вячеслав Кривицкий, генеральный директор Союза «Некоммерческое партнерство промышленников и предпринимателей Мурманской области» Олег Куля, председатель Правления Мурманского областного союза потребительских обществ Светлана Лыкова, помощник депутата Мурманской областной Думы Нина Мозжухина, водитель сельскохозяйственного предприятия (племенной репродуктор) «Тулома» Сергей Панков, председатель Совета Мурманского областного союза потребительских обществ Людмила Хаматова, учитель физической культуры основной общеобразовательной школы № 269 ЗАТО Александровск Марина Локатырь, старший мастер Мончегорских тепловых сетей Лев Петухов, художник-бутафор Мурманского областного театра кукол Надежда Дерёва, балетмейстер 1 категории заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Наталья Русакова.

Премию Мурманской области получили: главный библиограф отдела Центра общественного доступа к государственной и социально значимой информации Мурманской областной универсальной научной библиотеки Юлия Мосеева и заведующая отделом народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Татьяна Рыжова.

За мужество и героизм, проявленные при спасении детей в сложных и опасных для жизни условиях, Благодарность губернатора Мурманской области вручена оператору по обеспечению деятельности отделения почтовой связи Умба-3 Апатитского почтамта УФПС Мурманской области – филиала «Почты России» Светлане Абрамовой.

Также губернатор Марина Ковтун вручила удостоверения мировому судье судебного участка № 1 Печенгского судебного района Нине Кочешевой и мировому судье судебного участка Полярнозоринского судебного района Татьяне Филиной.