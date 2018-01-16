В день Крещения Господня около Семёновского озера ограничат движение автотранспорта

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Крещения Господня будут запрещены:

– остановка транспортных средств по проспекту Героев-североморцев от остановки «Семёновское озеро» до улицы Туристов в обоих направлениях, по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января;

– правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе с 23 часов 18 января 2018 года до окончания мероприятия 19 января 2018 года;

– въезд с Верхнеростинского шоссе на проспект Героев-североморцев с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января.