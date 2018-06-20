Мурманская область. Арктика20.06.18 08:09
В День молодёжи центр Мурманска освободят от транспорта
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи, будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта:
– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 21 часа 24 июня;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 21 часа 24 июня.
Кроме того, эти участки будут освобождены от транспорта.
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Последние комментарии
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
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