В День молодёжи перекроют движение всех видов транспорта в центре Мурманска

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи, будет запрещена парковка и перекрыто движение всех видов транспорта:

– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 21 часа 25 июня;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 21 часа 25 июня.

Кроме того, эти участки будут освобождены от транспорта.