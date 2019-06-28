В День молодёжи России на форуме «Ладога» проходит День регионов

Развитие молодёжной политики, добровольчества и меры поддержки молодёжных инициатив стали ключевыми темами встречи заместителя губернатора Анатолия Векшина с делегацией Мурманской области на форуме «Ладога», который проходит в эти дни в Ленинградской области. На образовательной площадке состоялся День регионов.

«Мир сегодня быстро меняется. Поэтому именно на вас сегодня наша основная надежда. На молодых, на тех, кто мыслит гибко, быстро, масштабно – подстать нашему времени. Вы – та новая энергия, которая нужна обществу, бизнесу, производству, Мурманской области, – сказал Анатолий Векшин и поздравил всех участников с Днём молодёжи России.

Анатолий Векшин также отметил, что молодёжный форум «Ладога» – это отличная площадка для встреч, обмена идеями и опытом и выразил уверенность, что работа в таком формате будет не только интересной, но и продуктивной.

День регионов форума «Ладога» традиционно посещают полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и представители руководителей субъектов.

Форум стартовал 23 июня, делегация Мурманской области – его активный участник. В насыщенной программе «Ладоги» образовательные, творческие и спортивные мероприятия. В утреннем блоке участники развивают свои личные компетенции в секциях «Активисты», «Профессионалы» и «Лидеры», а в вечернем блоке работают по тематическим площадкам «Социальная активность», «Молодежные сообщества», «Новые города», «Профсоюзная молодежь», «Волонтеры Победы», «Деловые люди» и «Духовное пространство Северо-Запада».

Сквозной темой форума в 2019 году стали Год театра в России и Год здорового образа жизни, объявленный в Ленинградской области. С этим связана дополнительная программа – уже состоялся массовый забег на 2019 метров и эстафета, каждое утро начинается с массовой зарядки.

В заключительный день состоится защита проектов в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Делегаты Мурманской области будут защищать несколько инициатив – Анна Гришко представит проект «Музыкальные надежды Арктики», Ксения Меркушкина – «Педагог – амбассадор здоровья», Кристина Соколова разработала «Профсоюзные уроки для школьников», Татьяна Шмакова презентует программу «+100 к энергии». Итоги будут подведены 29 июня.