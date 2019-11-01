В День народного единства Дом дружбы отправляется в этно-тур по Мурманской области

4 ноября народ Российской Федерации отмечает День народного единства. В преддверии праздника красоту и многообразие культур народов, проживающих на территории Мурманской области, жители заполярного края могут увидеть на многих площадках области.

1 ноября национально-культурные общественные объединения, участники проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, поддержат Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Перед началом Диктата в актовом зале Мурманского арктического государственного университета участники проекта «Дом дружбы» представят выставку декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, а также достижений своих общественных объединений.

Ровно в 11.00 вместе со всеми жителями Российской Федерации представители национально-культурных общественных объединений - главные эксперты Мурманской области, хранители языка и традиций своих народов, вместе со своими земляками напишут Большой этнографический диктант.

В День народного единства, 4 ноября, представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» отправятся в этно-тур по Мурманской области.

Гостей из Дома дружбы ждут давние друзья в городе Кировске – клуб национальных культур Кировского городского Дворца культуры. Творческую программу, посвященную двойному празднику - Дню народного единства и 10-летнему юбилею клуба представит ансамбль русской песни «Россияне».

Также Дом дружбы традиционно примет участие в фестивале национальных культур «Мелодии дружбы» в городе Мончегорске. Зрители услышат песни на саамском, русском, молдавском и чувашском языках, увидят зажигательный азербайджанский танец и познакомятся с творчеством самого северного в мире мультикультурного клуба сквер-данса.