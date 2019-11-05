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Мурманская область. Арктика05.11.19 07:30

В День народного единства жителям Мурманской области вручены высокие государственные и региональные награды и прошёл праздничный концерт

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся концерт, посвящённый Дню народного единства.  В своём поздравлении Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы,  отметил, что за этим днём стоят победы и достижения россиян, экономическая и военная мощь страны, общие радости и сопереживания.

- Я уверен, что основа единства и согласия нашего общества держится на корнях и традиционных духовных ценностях. Кольский край стал домом для многих народов. До сих пор здесь сохранились образцы «живой культуры» и народные традиции. Нас – северян – объединяет не только земля, на которой мы живём, а общие интересы, которые касаются экономического и социального развития Арктического региона – всего, чем мы живём и что хотим оставить грядущим поколениям. Я искренне желаю, чтобы достаток и крепкое здоровье сопутствовали всем, кто трудится и преображает наш край! Чтобы выросли новые чемпионы, герои труда, настоящие мастера своего дела, люди, которые бы прославили Мурманскую область и всю страну!

С государственным праздником северян поздравила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. «Четыре века назад во времена смуты народ объединился для того, чтобы защитить своё Отечество. Такое объединение происходило в самые разные для нашей страны времена. В такие моменты какие-либо различия между нами – национальные, религиозные, социальные – уходят, этим и сильна наша Россия. Перед нами стоят новые интересные амбициозные задачи. Я убеждена, что мы будем решать их вместе, что наша Кольская земля будет богатой и сильной, нашим людям будет жить на ней комфортно, безопасно и уютно. С Днём народного единства вас, жители Мурманской области!» – сказала Оксана Демченко и вручила государственные и региональные награды северянам.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён Алексей Белодубровский — председатель исполнительного комитета Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Указом главы государства за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» награждены Алёна Петрова – ведущий юрисконсульт Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Александр Щербаков, спасатель Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» и Георгий Душко – старший помощник капитана плавсостава федерального государственного бюджетного учреждения «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.

Звание «Почётный работник социальной защиты Мурманской области» за заслуги в профессиональной деятельности и большой личный вклад в организацию социальной помощи гражданам присвоено начальнику Октябрьского окружного отдела Центра социальной поддержки населения Мурманской области Наталии Сидоровой. Постановление об этом подписано губернатором Мурманской области.

К поздравлениям присоединились творческие коллективы со всего региона, которые исполнили тематические танцевальные и вокально-хореографические композиции.

 

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