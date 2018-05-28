В день основания пограничной службы России в мурманском сквере Пограничников Арктики состоялась презентация информационных стендов

Сегодня в Мурманске в сквере Пограничников Арктики состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню пограничника и 100-летию со дня учреждения пограничной службы России. С профессиональным праздником заполярных пограничников поздравила губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила символичное совпадение: День пограничника отмечается в день основания Мурманской области.

«Кольская земля испокон веков была передним краем России, её крайним северо-западным форпостом. Пограничная стража Заполярья возмужала в самых суровых боевых условиях. Отсюда – беспримерная доблесть и мужество мурманских пограничников, проявленные ими в годы Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры погранвойск первыми приняли на себя удар врага и всю войну сражались плечом к плечу с бойцами Красной Армии и Северного флота. Легендарный погранзнак № 1 на полуострове Рыбачий, который гитлеровцы так и не смогли взять, стал символом героизма пограничников не только Заполярья, но и всей нашей Родины», – сказала Марина Ковтун.

От имени правительства Мурманской области и всех северян губернатор поблагодарила сотрудников пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району за нерушимость северных рубежей Отечества, за мир и спокойствие в нашем крае и за самоотверженную службу. Особые слова поздравления и благодарности Марина Ковтун адресовала ветеранам погранслужбы – за жизнь, отданную служению Родине, за опыт, переданный молодым. Глава региона вручила переходящие кубки губернатора наиболее отличившимся частям и отделениям ведомства, заслуги личного состава отметила знаками «За доблестную службу в Заполярье».

От имени регионального парламента собравшихся поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой, отметив, что охрана рубежей нашей Родины – почетная и ответственная миссия:

- На долю России выпало немало войн. Именно пограничники всегда первыми принимали удар врага. Так было и на мурманском направлении в июне 41-го, когда бойцы-пограничники отважно сражались за каждую пядь нашей северной земли. Честь им и слава. Вечная память всем, кто остался на полях сражений.

Самые искренние слова признательности спикер выразил ветеранам пограничных войск:

- Раз и навсегда выбрав этот славный путь, вы многие годы честно служили и выполняли поставленные задачи, сохраняли и приумножали традиции пограничного братства.

Глава регионального парламента пожелал всем дальнейших успехов в службе, добра, счастья, благополучия.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном митинге, посвященном Дню пограничника. Подарком к юбилею стал обновленный сквер возле областного драмтеатра.

— Столетие — очень важная дата, и она вдвойне важна для города-героя, потому что мурманчане помнят подвиг воинов, которые не позволили врагу пересечь границу в годы Великой Отечественной войны. Именно пограничники внесли большой вклад в боевые заслуги Мурманска, благодаря им столица Заполярья носит звезду города-героя, — отметил Андрей Сысоев. — С предложением дополнить памятник пограничникам Арктики к нам обратились начальник Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области генерал-лейтенант Константинов и ветераны пограничной службы. Мы с удовольствием эту работу сделали.

В сквере установлены памятные знаки: герб ведомства и два оригинальных пограничных столба. Вдоль дорожек размещены восемь стендов с именами героев-пограничников Мурманской области. В темное время суток их будет освещать декоративная подсветка.

Городские власти уделяют пристальное внимание благоустройству общественных территорий заполярной столицы. За последние годы в Мурманске обновлено и отремонтировано 29 объектов. Работа в этом направлении продолжается.

После митинга к памятнику «Пограничникам Арктики» возложили цветы, а также все присутствующие смогли ознакомиться с новыми информационными стендами, которые посвящены ветеранам погранслужбы.

В день основания пограничной службы России в мурманском сквере Пограничников Арктики состоялась презентация информационных стендов, посвящённых легендарным героям-пограничникам Михаилу Бабикову, Вадиму Матросову, Александру Спекову и другим. Также на стендах представлена информация о пограничных соединениях и частях, принимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны на территории Заполярья и в морях Северного Ледовитого океана.