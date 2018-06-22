В День памяти и скорби Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня – День памяти и скорби, одна из самых трагических дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. В этот день Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти», в муниципалитетах региона состоятся митинги и памятные мероприятия.

Акция начнется в 4.00 в Североморске (городское мемориальное кладбище, часовня) и Ковдоре (мемориал «Защитникам советского Заполярья»). В это же время в Апатитах состоится шествие от Храма Новомучеников и Исповедников Российских к памятному знаку землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у которого в 12.00 начнется митинг. В Кировске в 4.00 будут возложены цветы к воинскому захоронению на 16 км , а в 11.00 состоится митинг у памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоится в 10.00 в сквере на улице Шмидта у мемориала рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В это же время будет организована Вахта памяти ветеранов с посещением памятных мест и воинских захоронений. В 12.00 у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» начнется торжественный митинг.

В Ловозере акция состоится у памятного знака ловозерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало в 10.30.

К Всероссийской акции «Свеча памяти» в этот день присоединится ЗАТО Александровск: в 11.00 митинги начнутся в Полярном (мемориальный комплекс «Морская душа») и Снежногорске (отдел молодежного досуга и творчества «Роза ветров»), в 12.00 – в Гаджиево (площадь им. Героя Советского Союза Льва Алексеевича Матушкина). В 11.40 в Снежногорске также состоится памятная акция «Дорога цветов» (площадь имени Валентина Васильевича Мурко).

В 12.00 памятные мероприятия начнутся в Коле (памятник Герою Советского Союза Виктору Петровичу Миронову) и Заполярном (аллея Славы).

В 14.00 акция пройдет в Коашве, в 14.30 – в городе Полярные Зори у памятного знака «Вечный огонь». В культурно-молодежном центре поселка Оленья Губа в 15.00 будет организована историко-познавательная программа «Грозно грянула война…». В Оленегорске на центральной площади в 17.00 начнется акция «Мы помним!». В Заозерске акция «Свеча памяти» состоится в 18.30 на мемориальном комплексе «Звездочка», в Видяево – в 20.00 на площади у памятника Федору Алексеевичу Видяеву.

Памятные свечи будут зажжены в Кандалакше (воинское захоронение на 88 км автодороги Кандалакша – Алакуртти) и Мончегорске (воинское захоронение на городском кладбище).

Мероприятия в рамках акции «Свеча памяти» организованы администрациями муниципалитетов и региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Присоединиться к акции может каждый.

Памятные мероприятия в этот день состоятся также во многих областных учреждениях культуры. Так, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (ул. Буркова, 30) в 10.30 пройдет час памяти «Детство, опаленное войной». Ребята из летнего оздоровительного лагеря при лицее №2 услышат рассказ о Великой Отечественной войне и о жизни детей в страшные военные годы. На встрече прозвучат стихи и песни о войне, будет представлена выставка «Детство, опаленное войной». В 11.00 акция «Свеча памяти» состоится в Мурманском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 90, III этаж, экспозиция «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»). Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Территория Победы», стартовавшего в 2017 году. Посетителям музея расскажут о боевых действиях в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Затем состоится шествие участников мероприятия к памятнику Анатолию Бредову. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) в 11.00 пройдет акция «Помним». Ребята, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, услышат рассказ о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в годы Великой Отечественной войны. На площади перед Дворцом участники акции отпустят в небо воздушные шары.