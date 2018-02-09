В День пассажира вышли на маршрут новые троллейбусы

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил АО «Электротранспорт» и встретился с генеральным директором предприятия Сергеем Коробковым.

– Мы обсуждали вопросы оптимизации городских маршрутов и дальнейшие перспективы развития «Электротранспорта», – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Хочу отметить, что пассажирские перевозки в городе организованы на высоком уровне, такой результат достигнут за счёт планомерного обновления парка техники и внедрения современных технологий.

Кроме того, в преддверии 56-й годовщины образования предприятия «Электротранспорт» провёл День пассажира. Сегодня в салонах автобусов и троллейбусов у мурманчан была возможность пообщаться с руководителями служб предприятия, задать интересующие их вопросы, высказать мнение о качестве обслуживания.

– На сегодняшний день проведён ряд расчётных мероприятий по реорганизации маршрутов, которые действуют на территории города, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт Сергей Коробков. – Специалисты предприятия в День пассажира предложили рассмотреть эти варианты изменений пассажирам, а также рассказали о программе дальнейшего развития предприятия.

Ещё одна приятная новость: на городские маршруты вышли четыре новых троллейбуса. Машины произведены в Вологде и адаптированы под суровый климат заполярной столицы.

В современных троллейбусах предусмотрена возможность для перевозки малоподвижных групп населения. Троллейбусы обладают низким уровнем пола по всей длине салона, высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учётом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров.