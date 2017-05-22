В День пионерии «Юнармия» флотской столицы пополнилась 18 новыми юнармейцами

В День пионерии учащиеся школы № 8 Североморска-3 вступили в ряды «Юнармии». В торжественном мероприятии приняла участие глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина.

Ребята собрались в спортивном зале школы, чтобы в присутствии почетных гостей, учителей и родителей дать клятву верности заветам юнармейца. 18 учеников 4, 5, 6-х классов школы № 8 пообещали быть истинными патриотами своего Отечества, стремиться к победе в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, а также с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

- В моём и в детстве моих сверстников были другие общественные организации, которые сплачивали детвору и молодёжь. Знаменательно, что ваше посвящение в юнармейцы состоялось в День пионерии, - отметила в своём выступлении Ирина Норина, глава администрации ЗАТО г.Североморск, поздравляя ребят со значимым в их жизни событием. - Участие в таких детско-юношеских объединениях, как движение октябрят, пионерия, комсомол, очень много нам дало. Я и мои сверстники знали, чем мы можем гордиться. Мы гордились нашей страной, её историей и продолжаем это делать. И сегодня мы, бывшие октябрята, пионеры, комсомольцы, очень хотим, чтобы вы так же, как и мы, знали историю своей страны, любили свою Родину, гордились своей Отчизной. Мы хотим, чтобы вы могли гордиться подвигами отцов и дедов, чтобы были готовы к свершению больших, серьезных шагов в своей жизни, каковым является служение Родине.