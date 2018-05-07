В День Победы в Североморске пройдет шествие Бессмертного полка

3 мая в администрации Североморска первый заместитель главы ЗАТО Андрей Сахаров провел рабочее совещание. Тема – проведение шествия «Бессмертный полк» во флотской столице. Сбор участников шествия состоится 9 мая в 08.30 у здания Дома офицеров флота, в 09.00 колонна начнет движение к Приморской площади. В 10.00 - начало митинга и военного парада.



Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Североморске прошли 5 мая. В этот день в 16.00 в ДК «Строитель» прошел торжественный вечер.

6 мая североморская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях на мемориальном комплексе «Долина Славы».

7 мая в 12.00 ветеранов ВОВ, работников трудового фронта в тылу, детей войны будут ждать на праздничном огоньке в кафе «Урзу».

8 мая в 12.00 на военно-мемориальном кладбище пройдет Вахта Памяти.

9 мая - акция «Бессмертный полк», торжественный митинг и военный парад, в 14.00 начнется городское народное гулянье, в 22.00 состоится праздничный салют.