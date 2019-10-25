В День призывника морские пехотинцы выступили перед будущими защитниками Родины

Сегодня в войсковой части № 02098 города Мурманска состоялся традиционный городской праздник - День призывника. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, Совета депутатов города Мурманска, военкомата, а также более 500 учащихся 9-11 классов мурманских школ и гимназий.

– Традиционно хорошо и слаженно работает мурманский военкомат по подготовке к военным специальностям. Городские власти с особой заботой относятся к призывникам-мурманчанам, – подчеркнул депутат совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Подобные мероприятия играют большую роль в формировании позитивного отношения общества к военной службе и являются дополнительной мотивацией для молодых людей.

Для гостей были организованы показательные выступления морских пехотинцев Северного флота. Кроме того, ребята смогли увидеть солдатский быт, познакомиться с боевым оружием и военной техникой.