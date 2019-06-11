В День России центр города отдают мурманчанам

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, будут освобождены от транспорта:

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 0 до 20 часов 12 июня;

– улица Профсоюзов - от проспекта Ленина до улицы Ленинградской - с 0 до 16 часов 12 июня;

– проспект Ленина - от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса - с 9 до 16 часов 12 июня;

– улица Ленинградская - от дома № 5/23 по улице Воровского, до улицы Профсоюзов - с 0 до 20 часов 12 июня;

– улица Воровского - от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна - с 00 до 20 часов 12 июня;

– улица Ленинградская - от дома № 24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов - с 9 часов 11 июня до 00 часов 12 июня.

Будет запрещено движение, а также парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской - от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов - с 0 до 20 часов 12 июня;

– по улице Воровского - от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна - с 0 до 20 часов 12 июня;

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - с 00 до 20 часов 12 июня;

– по улице Ленинградской - от дома № 24 по улице Ленинградской до улицы Профсоюзов с 9 часов 11 июня до 00 часов 12 июня.

Также, будет приостановлено движение всех видов транспорта на время прохождения воспитанников филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации (город Мурманск) по проспекту Ленина - от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, по улице Профсоюзов - от проспекта Ленина до улицы Ленинградской - с 15 до 16 часов 12 июня.

По мере освобождения проезжей части дороги, движение транспорта будет открываться.