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Мурманская область. Арктика12.06.17 17:48

В День России губернатор Марина Ковтун вручила юным северянам паспорта гражданина Российской Федерации

В областном центре прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Главный государственный праздник страны – День России – в Мурманске отмечают народным гуляньем и большим гала-концертом «Я люблю Россию». На площади Пять Углов с поздравлениями к землякам обратилась глава региона Марина Ковтун. «Вся страна – от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя – отмечает День России. Сила нашей Родины – в ее многонациональном характере, культуре, истории и ее гражданах», – сказала Марина Ковтун.

День России 2017 года стал особенным для тринадцати юных северян – глава региона вручила им паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ из рук губернатора получили мурманчане Мария Авдейчик, Полина Балеева, Сергей Бачурин, Иван Иванов, Никита Ким, Татьяна Лукина, Милана Максимова, Дмитрий Рыков, Дмитрий Сидорчук, Софья Смирнова, Илья Хитриков, Михаил Черенков и Алина Ягодкина.

«Берегите Родину, любите Россию – от вас в буквальном смысле зависит ее будущее. Будьте достойными гражданами своей страны», – такими словами напутствовала глава региона юных граждан России.

Кульминацией торжеств стали поздравления, прозвучавшие в адрес мурманчан от первых лиц региона и мэра Мурманска. От имени депутатов областной думы к жителям города-героя обратился Сергей Дубовой:

– Сегодня, в день России, важно, чтобы каждый задал себе вопрос: если я – патриот, то какую пользу я принёс и могу принести своей стране? Ответ прост, и он был сформулирован, в том числе, в русской литературе. Важно делать то, что было ценным во все времена: грамотно, ответственно, с полной самоотдачей заниматься своим делом. Учиться, работать, растить детей хорошими и честными людьми. И делать это, в первую очередь, ради своей малой родины. Пусть каждый будет следовать этой мудрости и делать свою малую родину, а значит и всю Россию – ещё лучше.

В завершение торжественной части губернатор, председатель думы, глава Мурманска и федеральный инспектор исполнили вместе с жителями областного центра Гимн Российской Федерации.

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