В День России осуждённые региона порадуют горожан уникальной сувенирной продукцией

12 июня в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, в Мурманске на центральной площади будет работать ярмарочный модуль УФСИН России по Мурманской области.

На ярмарке покупателям будет предложен большой ассортимент уникальной сувенирной продукции из дерева и металла, специально изготовленной к значимому для каждого жителя России празднику: шкатулки, подсвечники, бутылочницы, настенные панно, шахматы, нарды, иконы, статуэтки животных, и многое другое.

Как сообщает пресс-служба учреждения, горожане и гости города-героя Мурманска, кого интересуют срубы домов и бань, садовая и дачная мебель, смогут ознакомиться с каталогом разнообразной продукции из дерева, получить информацию о цене и сроках изготовления, о том, как оформить заказ.