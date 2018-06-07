В День России в центре Мурманска будет ограничено движение автотранспорта

В Мурманске в связи с проведением народного гулянья, посвященного Дню России, 12 июня будут освобождены от транспорта:

– площадь перед зданием гостинично-делового центра «Меридиан» с 00 до 20 часов;

– улица Профсоюзов, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской, с 9 до 14 часов;

– проспект Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, с 9 до 14 часов;

– улица Ленинградская, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов;

– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 20 часов.

Также будет запрещено движение и парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 20 часов;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 9 до 20 часов;

– по улице Профсоюзов, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской, с 9 до 14 часов;

– на площади перед зданием гостинично-делового центра «Меридиан» с 00 до 20 часов.

Кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина, от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, с 13 до 14 часов. По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открываться.