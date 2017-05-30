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Мурманская область. Арктика30.05.17 11:18

В День России в Полярных Зорях пройдут торжественные мероприятия

12 июня на разных площадках города атомщиков пройдут мероприятия, посвящённые Дню России.  На главной городской площади стартует акция «Россия молодая».

В программе выступления творческих коллективов Городского дворца культуры. Любой желающий сможет получить ленточки в цветах российского флага и буклеты с информацией об этом празднике. Просветительскую работу на себя возьмут волонтеры.

Кроме городской площади задействованы будут и другие общественные зоны - часть мероприятий пройдёт на площади Героев-лётчиков.

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