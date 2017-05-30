В День России в Полярных Зорях пройдут торжественные мероприятия

12 июня на разных площадках города атомщиков пройдут мероприятия, посвящённые Дню России. На главной городской площади стартует акция «Россия молодая».

В программе выступления творческих коллективов Городского дворца культуры. Любой желающий сможет получить ленточки в цветах российского флага и буклеты с информацией об этом празднике. Просветительскую работу на себя возьмут волонтеры.

Кроме городской площади задействованы будут и другие общественные зоны - часть мероприятий пройдёт на площади Героев-лётчиков.