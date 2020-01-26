В День российского студенчества губернатор провел открытую встречу с учащимися МГТУ

Вчера, в День российского студенчества, губернатор Андрей Чибис встретился с курсантами и студентами Мурманского государственного технического университета. Глава региона поздравил собравшихся с праздником и сразу обозначил формат встречи – в режиме «открытого микрофона».

В начале неформальной беседы губернатор поделился со студентами историей о том, как сам начинал свой путь в городе Чебоксары, отметив, что это было непросто.

«Мотивация – добиваться успеха – была настолько мощной, что сейчас я отвечаю за развитие стратегически важного для страны региона. А в студенчестве, например, я работал в такси, занимался предпринимательством. При этом я постоянно учился и двигался вперед. Только от нас зависит, кем мы станем», – сказал губернатор.

Андрей Чибис презентовал будущим судоводителям, кораблестроителям, специалистам нефтегазового дела, энергетикам, химикам и биологам план развития Мурманской области, подробно остановившись на конкурентных преимуществах Севера и крупных инвестиционных проектах.

Говоря о «перезагрузке» МГТУ, губернатор озвучил конкретные цели и задачи, поставленные перед правительством Мурманской области на ближайшее время. На базе вуза планируется создать современный международный образовательный центр компетенций, где будут готовить специалистов для Арктики. По словам главы региона, для реализации масштабного проекта предусмотрена модернизация учебного оборудования, материально-технической базы и учебных помещений университета.

На встрече студенты и курсанты задали Андрею Чибису волнующие их вопросы. К примеру, сообщили главе региона, что в учебное время по субботам на территории университета не работают столовая и кафе. Также среди озвученных проблем – отсутствие освещения возле общежития на улице Траловой в Мурманске. Губернатор обещал оперативно разобраться. Как показала встреча, обучающихся волнует вопрос прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства. Глава региона пояснил, что на сегодняшний день практикантов, например, в сфере строительства, остро не хватает. И предложил по итогам встречи составить список студентов, желающих пройти практику.

Разговор продлился полтора часа. Подчеркивая важность обратной связи с молодежью, Андрей Чибис поблагодарил за «сигналы» и пожелал всем успешной учёбы, творческой активности и реализации задуманных идей.

«Возможностей добиться большого успеха в Мурманской области кратно больше, чем в столицах. У нас мощный регион. Мы живём в то время, когда Север является важной территорией для страны, и, безусловно, у региона великое будущее. Но изменения возможны, когда есть стремление учиться и постоянно двигаться вперед – этого вам и желаю», – завершая встречу, сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.