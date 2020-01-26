От Заозерской развилки до п. Спутник перекрыта автомобильная дорогаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Как в старину на Руси веселились, или Слоны в цветочек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.01.20 08:00

В День российского студенчества губернатор провел открытую встречу с учащимися МГТУ

Вчера, в День российского студенчества, губернатор Андрей Чибис встретился с курсантами и студентами Мурманского государственного технического университета. Глава региона поздравил собравшихся с праздником и сразу обозначил формат встречи – в режиме «открытого микрофона».

В начале неформальной беседы губернатор поделился со студентами историей о том, как сам начинал свой путь в городе Чебоксары, отметив, что это было непросто.

«Мотивация – добиваться успеха – была настолько мощной, что сейчас я отвечаю за развитие стратегически важного для страны региона. А в студенчестве, например, я работал в такси, занимался предпринимательством. При этом я постоянно учился и двигался вперед. Только от нас зависит, кем мы станем», – сказал губернатор.

Андрей Чибис презентовал будущим судоводителям, кораблестроителям, специалистам нефтегазового дела, энергетикам, химикам и биологам план развития Мурманской области, подробно остановившись на конкурентных преимуществах Севера и крупных инвестиционных проектах.

Говоря о «перезагрузке» МГТУ, губернатор озвучил конкретные цели и задачи, поставленные перед правительством Мурманской области на ближайшее время. На базе вуза планируется создать современный международный образовательный центр компетенций, где будут готовить специалистов для Арктики. По словам главы региона, для реализации масштабного проекта предусмотрена модернизация учебного оборудования, материально-технической базы и учебных помещений университета.

На встрече студенты и курсанты задали Андрею Чибису волнующие их вопросы. К примеру, сообщили главе региона, что в учебное время по субботам на территории университета не работают столовая и кафе. Также среди озвученных проблем – отсутствие освещения возле общежития на улице Траловой в Мурманске. Губернатор обещал оперативно разобраться. Как показала встреча, обучающихся волнует вопрос прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства. Глава региона пояснил, что на сегодняшний день практикантов, например, в сфере строительства, остро не хватает. И предложил по итогам встречи составить список студентов, желающих пройти практику.

Разговор продлился полтора часа. Подчеркивая важность обратной связи с молодежью, Андрей Чибис поблагодарил за «сигналы» и пожелал всем успешной учёбы, творческой активности и реализации задуманных идей.

«Возможностей добиться большого успеха в Мурманской области кратно больше, чем в столицах. У нас мощный регион. Мы живём в то время, когда Север является важной территорией для страны, и, безусловно, у региона великое будущее. Но изменения возможны, когда есть стремление учиться и постоянно двигаться вперед – этого вам и желаю», – завершая встречу, сказал Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Владимир
24.01.20 22:48
Что значит в период с... Заявок не поступало? А сколько лет подряд люди писали о состоянии двора это не в счёт? Всем было до одного места, и гжи и администрации города, только ук ООО жэк название сме
Комментарий к новости:Во двор на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году «придёт благоустройство»
Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Аферисты». Художественный фильм (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ доходной части местных бюджетов Апатитов и Кировска основную долю налоговых поступлений формирует налог на доходы физических лиц-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 463 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика