В День российского студенчества молодёжи Мурмана пожелали не тратить время напрасно

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова вчера состоялся традиционный студенческий бал «Татьянин день». С молодёжным праздником от имени главы региона всех студентов поздравила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

В приветственном слове заместитель главы региона отметила, что студенческая пора самая счастливая и беззаботная, но еще это время, когда закладывается основа будущей жизни.

«Я вам желаю не тратить время напрасно. Ведь, как сказано в одной великой книге, время – это материал, из которого сделана жизнь. Ещё раз поздравляю всех с праздником, и объявляю студенческий бал «Татьянин день» открытым», – сказала Инна Погребняк.

На традиционный бал в «Кировку» приглашены лучшие студенты высших и средних образовательных учреждений Мурманска и области, отличившиеся в учебе, научной деятельности, творчестве и спорте. После торжественного открытия молодежного бала всех участников ждала развлекательная программа. Студенты учились танцевать вальс, гранд-марш, кадриль и польку. Девушки приняли участие в дефиле вечерних нарядов. По традиции на праздничном вечере выбрали короля и королеву. Также на балу всем гостям представили необычную выставку «#Студенты-Live». Более 30 ярких снимков, раскрывающих студенческие будни, размещены на мачтах корабля. По задумке организаторов – это «Корабль мечты», на котором каждый студент выбирает свой жизненный путь.