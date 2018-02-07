В День российской науки в ЗАТО Александровск начинает работу муниципальный фестиваль науки и техники

Завтра в ЗАТО Александровск начнет работу III муниципальный фестиваль науки и техники, посвященный Дню российской науки. Фестиваль направлен на выявление, поощрение и поддержку талантливых обучающихся, занятых научно-техническим творчеством, популяризацию науки.

С 8 по 22 февраля на разных площадках муниципалитета пройдут просветительские, конкурсные и выставочные мероприятия: квесты, интеллектуальные и творческие конкурсы, соревнования, экскурсии и открытые уроки. Все они призваны формировать интерес к сфере науки и высоких технологий, научно-техническому творчеству и молодёжным инициативам.

Организаторы фестиваля – управление образования администрации ЗАТО Александровск и Центр дополнительного образования детей ЗАТО Александровск.