В день рождения Госавтоинспекции России «подарили» троллейбус!

Сегодня АО «Электротранспорт» выпускает на линию троллейбус с символикой Госавтоинспекции России. Дизайн машины разработан специально к 82-летию ведомства.

– Огромное спасибо предприятию за символичный подарок. Этот троллейбус будет еще раз напоминать и водителям, и пассажирам, и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, – отметил начальник Управления ГИБДД России по Мурманской области Алексей Тарунин.

Необычное оформление городских троллейбусов стало доброй традицией: украшенные машины ежегодно выходят на линию в преддверии 9 Мая, Дня города и других праздничных дат.

– Все чаще на бортах городского общественного транспорта появляются различные сюжеты на тему соблюдения правил дорожного движения, а также полезная информация для водителей, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

Стоит отметить, транспортный парк предприятия регулярно пополняется: только в этом году закуплены три новых автобуса и три троллейбуса. Транспортные средства обладают высокой маневренностью и плавностью хода, спроектированы и изготовлены с учетом требований удобства, комфорта и безопасности пассажиров. Всего по городским улицам курсируют более 200 машин.