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Мурманская область. Арктика21.09.18 07:30

В день рождения компании музей приглашает мурманчан в гости

22 сентября отмечает свой день рождения одна из старейших транспортных компаний России – ОАО «Мурманское морское пароходство», начавшая свою деятельность ровно 79 лет назад.

На протяжении всего пути Мурманское морское пароходство играло огромную роль в перевозке народно-хозяйственных грузов в порты Крайнего Севера. В этом – главное предназначение судоходной компании, созданной в 1939 году в порту Мурманск.

Коллектив пароходства осваивал и отправлял в Арктику первый в мире паровой ледокол «Ермак» и первый в мире атомный ледокол «Ленин». Создание последующих поколений дизельных и атомных ледоколов, предназначенных для работы на ледовых арктических трассах, проходило при непосредственном участии коллектива Мурманского морского пароходства.

Все эти годы коллектив пароходства, воспитанный на славных традициях предприятия, совершал подвиги на трассах Северного морского пути. Высокоширотные и сверхранние арктические рейсы, первое в мире достижение надводным судном Северного полюса, круглогодичная навигация в Западном районе Арктики, экзотические походы к Полюсу с туристами на борту - все эти триумфальные свершения, вписанные в историю освоения Арктики, принадлежат Мурманскому морскому пароходству.

 За свою историю Мурманское морское пароходство способствовало превращению Мурманска в «Ворота в Арктику», блестяще выполнив свою историческую и производственную функции.

И сегодня Мурманское морское пароходства продолжает сосредотачивать свои усилия в Арктике, выполнять традиционную работу на трассе Севморпути, доставляя грузы на труднодоступные побережья с выгрузкой на рейде на плавсредства или на ледовый припай.

По случаю дня рождения компании 21 сентября музей истории приглашает горожан и гостей Мурманска на бесплатное посещение выставки. Для всех пришедших будут организованы экскурсии. Время работы с 12.00 до 17.00.

Музей истории ОАО «Мурманское морское пароходство» (г.Мурманск, ул. Володарского, 6; 3-й этаж) был открыт в 1977 году. За несколько десятков лет в музее накоплены уникальные фотодокументы, собрана портретная галерея полярных капитанов, морские приборы, судовые колокола, модель ядерного реактора и многие другие интересные экспонаты.

В настоящее время в музее открыты четыре зала: «История развития ледокольного и транспортного флота»; «Корабли и люди атомного флота»; Диорама «Освоение Северного морского пути»; «Танкеры».

На постоянно действующей выставке «От «Ермака» до атомных ледоколов» представлены фотоматериалы, модели ледоколов и транспортных судов пароходства.

В музее собрана уникальная коллекция микромоделей. Самая маленькая модель из этой выставки длиной всего 14 сантиметров - это модель парохода «Вологда».

В музее есть большая экспозиция, посвященная полярным конвоям, представлены макеты судов, перевозивших грузы для фронта из стран антигитлеровской коалиции в порты Мурманск и Архангельск, личные вещи, документы участников этих огненных рейсов. Несколько лет подряд музей становился местом встречи участников конвоев не только из России, но из иностранных государств.

 

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