В день Рождества Христова в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Рождества Христова, будет запрещено движение всех видов транспорта с 18 часов 6 января до 6 часов 7 января: по улице Зелёной; по переулку Терскому - от улицы Карла Либкнехта до дома № 6 по улице Пищевиков; по Верхнеростинскому шоссе - от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев-североморцев; по улице Александра Торцева.