В День рыбака обещают удовлетворить спрос мурманчан на охлажденную треску

Как сообщает Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, 9 июля в 15 часов в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоится один из важнейших и долгожданных праздников – День рыбака.

Как пишет ведомство, «в этот день северянам будет предложены морек любимых песен, океан хорошего настроения, призы, подарки и сюрпризы, неповторимая атмосфера праздника и веселья. И, конечно, танцы.

По доброй традиции в этот день в 10 часов утра начнётся торговля охлажденной треской. С борта судна свежевыловленная рыба поступит в места продажи. Организованы 4 торговые точки на нижней и верхней площадке стадиона. Рыбы хватит всем желающим!»

Также на празднике будет представлена свежая продукция ГОУСП «Тулома», кафе «Юность», безалкогольные напитки, шашлыки, продукция из оленины, сувенирная продукция ручной работы и многое другое.