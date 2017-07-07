Мурманская область. Арктика07.07.17 07:30
В День рыбака площадь Центрального стадиона профсоюзов освободят от машин
В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню рыбака, будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на площади Центрального стадиона профсоюзов - от ул. Профсоюзов до дома № 1 по ул. Челюскинцев - с 00 до 20 часов 9 июля.
Также этот участок, в указанное время будет освобожден от транспорта.
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