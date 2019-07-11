В День рыбака площадь перед Центральным стадионом профсоюзов освободят от автотранспорта

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню рыбака, 14 июля - с 00.00 до 20.00 будет освобождена от транспорта площадь перед домом № 1 по улице Челюскинцев.

Также на данном участке будет запрещено движение транспорта, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца.